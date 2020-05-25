На космодроме Восточный построят аэропорт

"Роскосмос" намерен построить новый аэродром на космодроме Восточный в Амурской области, сообщается на сайте госкорпорации.

- Идет обеспечение надежных поставок регионам нашей страны гражданской продукции (энергетика, транспорт и медицинское оборудование), строительство современного аэровокзала, транспортного логистического центра во "Внуково-Космос" и аэропорта на космодроме Восточный, - говорится в сообщении.

В планах "Роскосмоса" значится отправка на МКС многоцелевого лабораторного модуля "Наука" и начало освоения лунной и марсианской программ. Все это планируется сделать в течение трех лет.

В корпорации также сообщили об объединении разрозненных прикладных научных центров в единый научно-исследовательский центр имени Циолковского.