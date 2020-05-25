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25.05.2020 07:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье отец с тремя детьми хотел переждать СOVID-19 в лесу

Текст: Ольга Журман

В поселке Кавалерово Приморского края пропали трое малолетних детей. Как оказалось, исчез и их 39-летний отец. Семья была найдена в лесу, где намеревалась переждать пандемию коронавируса, сообщает РИА Новости

Фото: iStock
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Региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения семьи и организованы ее поиски, говорится на сайте ведомства.

В доме, где жила семья в поселке, были найдены записи, свидетельствующие о намерении уйти в лес. Допрошено множество свидетелей, к поискам подключились специалисты МВД, МЧС и волонтеры. Мужчину и детей нашли через два дня. Их отправили в поликлинику, с ними работают следователи.

Происшествия ЧП Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Приморский край Пандемия коронавируса COVID-19

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