В Приморье отец с тремя детьми хотел переждать СOVID-19 в лесу

В поселке Кавалерово Приморского края пропали трое малолетних детей. Как оказалось, исчез и их 39-летний отец. Семья была найдена в лесу, где намеревалась переждать пандемию коронавируса, сообщает РИА Новости

Региональным следственным управлением СК РФ было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения семьи и организованы ее поиски, говорится на сайте ведомства.

В доме, где жила семья в поселке, были найдены записи, свидетельствующие о намерении уйти в лес. Допрошено множество свидетелей, к поискам подключились специалисты МВД, МЧС и волонтеры. Мужчину и детей нашли через два дня. Их отправили в поликлинику, с ними работают следователи.