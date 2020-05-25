В Приморье в реку упал автомобиль с тремя пассажирами

В Приморском крае машина упала в реку Уссури в районе 181 километра трассы Осиновка - Рудная Пристань. Из авто выкинуло 11-летнюю девочку, которая и рассказала о случившемся. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По словам подростка, в машине находятся еще трое: отчим, ее мать и полуторагодовалая сестра. Спасшаяся девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Пока автомобиль затоплен, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.

По предварительным данным, семья в составе четырех человек возвращалась из поселка Кавалерово, где гостила у родственников, в город Уссурийск. Кто был за рулем пока не известно.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.