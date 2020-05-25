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25.05.2020 13:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Текст: Александр Проценко
Пандемия коронавируса не помешала России загрязнять воздух рекордными темпами: в первом квартале 2020 года уровень загрязнения вырос на 57% по сравнению с 2019-м. Это рекорд за последние пять лет.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщает РБК, по данным Finexpertiza, основными источниками загрязнения были предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее пострадавшие регионы - Бурятия (21 выброс), Забайкалье (восемь) и Красноярский край (семь). В Бурятии крупными загрязнителями называют Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат и Гусиноозерскую ГРЭС. В Красноярском крае основными загрязнителями считаются угольные котельные, а также автотранспорт.

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Под высоким загрязнением воздуха понимается содержание одного или нескольких вредных веществ на уровне в десять и более раз выше, чем определено санитарными нормативами о предельно допустимой концентрации (ПДК). Например, ПДК нефтяного бензина в разовом выбросе не может быть больше 5 мг/куб. м, в суточном - 1,5 мг/куб. м. Для свинца и его неорганических соединений ПДК в атмосферном воздухе - 0,0003 мг/куб. м. Но такие загрязнения могут также сопровождаться неприятными запахами, иногда фиксируются окрашенные атмосферные осадки.

Исследования и фиксация таких выбросов в России проводятся с первого квартала 2015-года, и за первый квартал 2020 года в России было отмечено 44 случая высокого загрязнения воздуха (проще говоря - выбросов). Это на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года - тогда было отмечено 28 выбросов. Такие данные зафиксированы аналитической службой аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета, исследователи утверждают, что такой результат за квартал - рекорд за все пять лет наблюдений.

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Годовой рекорд по этому показателю был зафиксирован в 2018 году, когда в стране было зафиксировано 90 случаев (86 высокого загрязнения и четыре экстремально высокого). Основные загрязнители воздуха - бензапирен, сероводород, ионы мышьяка, никеля, меди, марганца, цинка, железа, алюминия, хрома, аммонийный и нитритный азот, фтор, нефтепродукты, указано в исследовании Finexpertiza. А согласно федеральному проекту "Чистый воздух" предполагается, что к 2024 году выбросы в атмосферу должны снизиться на 22% от уровня 2019 года. Но в нынешнем году в Чите объем выбросов не снизился, в Нижнем Тагиле даже вырос, следует из данных Росприроднадзора. Затов Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Норильске и Череповце уровень загрязнения снизился в несколько раз.

Общество Экология ДФО Бурятия

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