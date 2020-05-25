В Тынде количество случаев COVID-19 выросло из-за проводников поездов

Самый большой прирост заболевших коронавирусной инфекцией в столице БАМа дают проводники пассажирских поездов.

"Ситуация усложняется, в городе 44 заболевших и около ста контактных. Прирост дают проводник поездов, которые контактировали с больными пассажирами,- написала на своей странице в Instagram мэр Тынды Марина Михайлова.

В беседе с корреспондентом "РГ" Марина Валентиновна добавила: "Cамое печальное, что среди заболевших есть проводники фирменного пассажирского поезда "Гилюй", который связывает наш город с Благовещенском".

По данным регионального Роспотребнадзора, в Амурской области выявлено 355 инфицированных COVID-19.