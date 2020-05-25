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25.05.2020 13:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Во Владивостоке звери из контактного зоопарка голодали несколько дней

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока Фото: Пресс-служба администрации Владивостока
Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Во Владивостоке хозяева контактного зоопарка съехали, оставив часть животных без еды. Фирма задолжала 350 тысяч рублей за аренду в здании городского океанариума.

Фото: iStock
На Урале енот покусал ребенка в контактном зоопарке

"Из-за карантина и вынужденного простоя дела у должников стали еще хуже. От всех предложений рассрочки арендаторы отказались и в итоге на прошлой неделе освободили помещения", - сообщается на сайте администрации столицы Приморья.

Животных случайно обнаружил сотрудник океанариума, они несколько дней находились без еды и воды, за ними никто не убирал. Всех зверей (двух енотов, двух дикобразов, филина, ворона, белку, улитку ахотины и пару попугаев) сразу взяли на попечение за свой счет местные работники, а в самом зоопарке провели генеральную уборку.

"Раньше питомцы были спокойнее. После длительного отсутствия нормального ухода и питания, они стали агрессивными, очевидно, что это последствие стресса. На животных обнаружены паразиты. Сейчас мы будет заниматься их реабилитацией", - рассказал главный сотрудник живой экспозиции океанариума Руслан Крюк.

После решения всех юридических вопросов, питомцы станут частью экспозиции океанариума.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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