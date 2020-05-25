Во Владивостоке звери из контактного зоопарка голодали несколько дней

Во Владивостоке хозяева контактного зоопарка съехали, оставив часть животных без еды. Фирма задолжала 350 тысяч рублей за аренду в здании городского океанариума.

"Из-за карантина и вынужденного простоя дела у должников стали еще хуже. От всех предложений рассрочки арендаторы отказались и в итоге на прошлой неделе освободили помещения", - сообщается на сайте администрации столицы Приморья.

Животных случайно обнаружил сотрудник океанариума, они несколько дней находились без еды и воды, за ними никто не убирал. Всех зверей (двух енотов, двух дикобразов, филина, ворона, белку, улитку ахотины и пару попугаев) сразу взяли на попечение за свой счет местные работники, а в самом зоопарке провели генеральную уборку.

"Раньше питомцы были спокойнее. После длительного отсутствия нормального ухода и питания, они стали агрессивными, очевидно, что это последствие стресса. На животных обнаружены паразиты. Сейчас мы будет заниматься их реабилитацией", - рассказал главный сотрудник живой экспозиции океанариума Руслан Крюк.

После решения всех юридических вопросов, питомцы станут частью экспозиции океанариума.