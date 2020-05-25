COVID-19 подтвердился у первого зампреда правительства Ульяновской области

Первый зампред областного правительства Марина Алексеева заразилась коронавирусом и лечится дома. Этот факт подтвердили "РГ" в правительстве области.

В пресс-службе уточнили, что Марина Алексеева чувствует себя удовлетворительно и вместе со своей семьей находится на домашней самоизоляции под наблюдением врача.

Первичный тест, который 15 мая сдавали все руководители показал отрицательный результат. Однако после того, как Марина Алексеева почувствовала недомогание, и у нее поднялась температура - она повторила тест. 24 мая он подтвердил наличие вируса.

Напомним, после проведенного в правительстве области 15 мая теста на COVID-19 коронавирус обнаружился у министра промышленности и транспорта Ульяновской области Дмитрия Вавилина, его заместителя Евгения Лазарева и ещё одного сотрудника министерства.