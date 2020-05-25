Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания. Три года и три месяца он проведет в колонии общего режима. 60-летнего экс-чиновник признали виновным в изнасиловании и действиях насильственного характера в отношении 27-летней женщины. Она также работала в системе местного здравоохранения.

Громкое дело было заведено ровно год назад. По версии следствия, 30 апреля 2019 года министр в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою знакомую с применением действий насильственного характера. Днем ранее он покинул должность по собственному желанию. Свою вину подозреваемый не признал.

- Обвинения подтвердились в суде в полном объеме. Осужденный взят под стражу в зале суда, - сообщил представитель Сосновоборского районного суда Рафик Керимов.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Приговор может быть обжалован сторонами.