В России завершается посевная. В целом дела идут хорошо, хотя и не без сложностей. Из-за коронавируса всплыли трудности, которые могут осложнить дальнейший ход полевых работ. Корреспонденты "Российской газеты" поговорили о них с фермерами.

Дефицит кадров сильно ударил по овощеводам. Осенью им надо в 25 раз больше людей, чем весной. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Кредитная недостаточность

Не везде аграрии смогли получить кредиты на посевную. А семена, техника, удобрения подорожали.

"Раньше у местного отделения Россельхозбанка был определенный лимит, и деньги распределяли здесь, - рассказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, фермеров и сельхозкооперативов по Самарской области Виталий Кожеваткин. - Сейчас, мы так понимаем, все решается в Москве. Вопрос затягивается. К тому же режим самоизоляции не добавил фермерам мобильности, а надо собрать целый пакет документов для кредита. Но не у всех есть коммуникации, потому что не везде работает интернет".

Есть еще одна трудность, связанная с деньгами. "Многие начинающие фермеры рассчитывали на грантовую поддержку из регионального бюджета, - продолжает глава ассоциации. - Подготовили бизнес-планы, но получили далеко не все. Финансирование срезали".

В Новосибирской области с кредитами все нормально - довольны. Заявки рассматриваются два-три дня. И деньги оперативно поступают на счет. Можно же! Впрочем, и здесь не обошлось без сложностей.

Проблемной стала погектарная поддержка, рассказал председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств области Алексей Сальников.

"В прошлом году мы остались без нее из-за новой нормы, по которой семена должны быть районированные, местных сортов, - пояснил он. - Фермеры ими не обладали, но закупили для разведения. Теперь, когда мы их размножили, оказалось, что "погектарка" стала авансовой. Нам обещают, что оплата пойдет позже, по факту отсеянных районированными семенами площадей. Но в посевной эти деньги уже не поучаствуют".

Другая история - у тепличного хозяйства "Волга" Саратовской области. Оно занимается производством тепличных овощей и разведением яблоневых садов интенсивного типа.

"Овощи не являются товаром первой необходимости, - пояснил гендиректор Роман Ковальский. - И когда люди стали экономить, спрос на них снизился, продажи упали. Хотя цены мы не повышали". Но такие тепличные хозяйства не могут рассчитывать на меры поддержки как для малого и среднего бизнеса. Предприниматель считает, что и на тепличную отрасль тоже нужно распространить господдержку.

Как проехать к полю

Появились в этом году у аграриев и новые проблемы, ранее небывалые.

Небольшой город Ершов, где проживает менее 20 тысяч жителей, оказался на втором месте после областного центра - Саратова - по числу инфицированных коронавирусом жителей в регионе. В конце апреля здесь ввели карантин, сначала в городке, затем и во всем районе.

Как рассказал руководитель местного отделения фермерской ассоциации Николай Кузьмин, из-за того, что город был закрыт, аграрии из соседних сел не могли купить запчасти для сельхозтехники. Работу в конце концов наладили, но не сразу.

Аналогичные проблемы были и в Омской области. Фермеры назвали перебои с запчастями - одной из самых серьезных проблем весенней страды. "Три недели мы не могли купить ни болты, ни хомуты, ни сальники", - сетует президент Союза крестьянских фермерских хозяйств Омской области Иван Бригерт. Нелегко было и аграриям Воронежской области. Автомагазины закрылись, поставщики не сразу разобрались, как организовать дистанционную работу.

Воронежский вице-губернатор Виктор Логвинов сообщил, что из-за закрытия границ возникали проблемы с закупкой семян сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. Это подтвердили в агрохолдинге "ЭкоНива-АПК", чьи хозяйства расположены в Воронежской, Курской, Калужской, Рязанской и Московской областях. Некоторых позиций у поставщиков вообще не оказалось. А цены выросли на 15-20 процентов. "Подорожало все - запчасти, химия, техника, - говорил и омский фермер Юрий Щербак. - Нам объясняют, что это связано не с пандемией, а с ростом курса доллара. Но отечественная техника тоже выросла в цене на 15-20 процентов. А, к примеру, трактор "Беларус" подорожал на 300 тысяч рублей".

В Новосибирской области обострилась другая проблема - с перегоном техники с поля на поле и с пропуском для нее. Основные рабочие сельхозмашины выпускаются с повышенными габаритами, к этому добавляются и внушительные размеры прицепных орудий.

"Чтобы перевезти технику с одного поля на другое, нужны заявки на перегон и на сопровождение - очень сложный процедурный момент", - подчеркивает председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников.

И снова - кадры

Посевная в Свердловской области уже перевалила экватор. Работы на полях идут с опережением графика. Хотя аграрии признаются: мандраж, который был до начала сезона, еще остается. Им критически не хватает механизаторов.

О кадровой проблеме на селе известно не первый год, но до сих пор нехватку трудовых ресурсов перекрывали мигранты. В пиковые сезоны - на посевную и уборочную - большинство хозяйств нанимало гастарбайтеров. Для оценки кадровой дыры эксперты предлагают исходить из расчета, что на селе далеко не аграрного региона работает примерно 7 процентов трудовых мигрантов. В Свердловской области зарабатывали на жизнь около 37 тысяч иностранных граждан. На Алтае - своя арифметика. "Во многих хозяйствах вместо 2-3 агрономов, ветеринаров, инженеров работает по одному", - сообщил фермер Александр Балаков.

Сейчас каждое хозяйство ищет свой способ латания этой дыры. Но главный резерв видят в студентах. Так, в Уральский аграрный университет пришло письмо от правительства региона с просьбой создать мобильные студенческие отряды.

Сезонное овощеводство в плане дефицита кадров оказалось в более тяжелой ситуации, чем остальное растениеводство. Знает об этой проблеме и председатель комитета Волгоградской облдумы по аграрной политике и земельным отношениям Владимир Ефимов. "Безусловно, - соглашается он, - сказались и закрытие границ из-за пандемии, и перестройка режима работы предприятий. Ответственные граждане думают над тем, как решить проблему кадров. Однако тут основные рычаги все же в руках федеральных чиновников".

На овощных плантациях работы все же начались. И во многих случаях успешно. Например, по информации комсельхоза Волгоградской области, овощные площади остались на уровне 2019 года. Но впереди - уход и уборка урожая. И кадровый дефицит уже не обойти.

Как рассказали фермеры в Свердловской области, для проведения весенне-полевых работ предприятию, выращивающему овощи и картофель, требуется шесть механизаторов. А на уборочную - не менее 150 человек. Погрузка-разгрузка, уборка, сортировка...