Умерла старейший музейный деятель Татарстана Стелла Писарева

В Казани 25 марта на 96 году жизни скончалась заслуженный работник культуры РТ старейший и один из самых авторитетных музейных деятелей Татарстана Стелла Владимировна Писарева.

Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

Стелла Писарева родилась 28 февраля 1925 года в городе Бердичев Житомирской области. В 1946 году окончила Казанский государственный университет.

Ее первым местом работы сразу после выпуска стал Казанский музей Горького, где она трудилась 18 лет. С 1964 по 1978 годы Стелла Владимировна занимала должность заместителя директора по научной работе в Государственном музее ТАССР.

Под ее руководством создавались Музей Ярослава Гашека в Бугульме, Музей Николая Лобачевского в городе Козловске Чувашской АССР, Музей истории города и строительства КамАЗа в Набережных Челнах, Музей Габдулы Тукая в селе Кырлай.

В 1978 году Стелла Писарева основала Музея истории Казанского университета и возглавляла его почти 40 лет.

В последние годы жизни Стелла Владимировна, организовывала в Музее Горького и Шаляпина концерты и творческие встречи с деятелями культуры Казани и Татарстана.