В Казани 100 самозанятых получат по 100 000 рублей

В столице Татарстана власти потратят 10 миллионов рублей на поддержку самозанятых. С 1 июня стартует конкурс, по результатам которого сто предпринимателей смогут выиграть грант на сто тысяч рублей.

Деньги можно будет потратить на покупку оборудования и техники, обучение, приобретение программных средств, комплектующих и сырья, необходимых для производства продукции и развитие бизнеса. Казань стала первым муниципалитетом в России, оказывающим финансовую поддержку самозанятым в таком виде.

- В прошлом году мы начали в городе работу по поддержке и развитию самозанятых, - заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. - Сегодня они превратились в самостоятельный сектор городской экономики, в котором работает более двадцати одной тысячи казанцев. Мы и дальше будем системно работать с самозанятыми, сделаем все возможное, чтобы их бизнес развивался.

В конкурсе могут принимать участие те, кто стал самозанятым до 1 февраля 2020 года. Вид деятельности не имеет значения.