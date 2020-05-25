В Казани назвали возможную причину взрыва газа в доме

Взрыв газа в пятиэтажном доме Казани, вероятно, произошел из-за того, что хозяйка случайно обрывала шланга газовой колонки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов города.

Пострадавшая сама назвала причину ЧП, поскольку была в сознании. Сейчас она находится в 7-й больнице в состоянии средней тяжести.

Состояние дома оценит специальная комиссия. По итогам проверки станет ясно, пригоден ли он для дальнейшего проживания.

Напомним, взрыв газа в многоквартирном доме на улице Волгоградской произошел утром 25 мая. Пострадала только хозяйка квартиры. Эвакуированы 52 человека. Их временно разместили в школе.