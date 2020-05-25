В Казани разработали первое в РФ приложение для владельцев собак

Студенты Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета разработали мобильное приложение для владельцев собак Dogger. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

Оно содержит информацию о площадках для выгула собак, dog-friendly заведениях, ветеринарных клиниках, зоомагазинах города. Есть в нем также личный кабинет, форум и опции, позволяющие собаководам общаться между собой. Написано приложение под платформу Android и ориентировано на Россию.

С этим стартапом команда студентов стала резидентом бизнес-инкубатора IT-парка Казани. Проект получит экспертную, финансовую, юридическую и информационную поддержку.

Разработчики утверждают, что подобных приложении в России еще было. Скоро Dogger можно будет скачать в Play Market.