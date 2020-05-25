В Нижегородской области создана особая экономическая зона "Кулибин"

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ОЭЗ "Кулибин" создана на территории Дзержинского производственного объединения "Пластик". Территория в 72 гектара имеет всю необходимую инфраструктуру и достаточный резерв энергетических мощностей. При необходимости территория ОЭЗ может быть увеличена до 400 гектаров. Управляющей компанией станет Корпорация развития Нижегородской области, которая и готовила заявку на создание особой экономической зоны

По словам губернатора области Глеба Никитина, резидентов ОЭЗ ожидают льготные условия ведения бизнеса. Налог на прибыль в первые пять лет составит два процента, в следующее пятилетие - пять процентов, а после этого будет составлять 14,5 процента. Налоги на имущество, землю и транспорт обнулятся полностью.

Размещение ОЭЗ в Дзержинске - одном из российских центров химической промышленности - обусловлено тем, что приоритетными отраслями для будущих резидентов являются химия и фармация.

- Создание особой экономической зоны и развитие дзержинских индустриальных парков поможет реализовать потенциал дзержинских предприятий, - заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин. - Мы рассчитываем, что в ОЭЗ "Кулибин" появится не менее 15 новых производств, а это сотни дополнительных рабочих мест. Например, большие перспективы у технологий для рынка газомоторного топлива, созданных дзержинскими учеными дисперсий для строительной отрасли и других продуктов.

На сегодня в Корпорации развития Нижегородской области уже есть договоренности с тремя потенциальными инвесторами, сумма проектов которых превышает шесть миллиардов рублей.