В Прикамье создадут центр управления будущим региона

Исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин заявил о создании в регионе "Центра управления будущим" (ЦУБ).

Он появится на базе Пермского научно-образовательного центра (аккаунт в инстаграме: @permscience).

Дмитрий Махонин подчеркнул, что от успеха предпринимателей зависит наполнение бюджета края и расширение возможностей для социальной помощи людям, создание новых и сохранение имеющихся рабочих мест.

- Задачи центра - сформулировать образ будущего Пермского края, в контексте наиболее успешных мировых и общероссийских трендов развития, опираясь на мощнейший экономический, научный и человеческий потенциал нашей земли, - заявил он.

Планируется, что в результате работы ЦУБа появится стратегический документ. В нем будет отражено, какие отрасли экономики края надо развивать и поддерживать, как должно быть устроено пространственное развитие городов и поселков региона на 10 лет вперед.

Центр позволит сохранять существующие и создавать новые рабочие места, формировать запрос на подготовку специалистов в вузах и техникумах, чтобы пермские выпускники стали успешными и востребованными на меняющемся рынке труда.

Кстати

На финансирование научных исследований и разработок по семи направлениям Пермского НОЦ в прошлом году было направлено два миллиарда рублей. Участники НОЦ "Рациональное недропользование" в 2019-м зарегистрировали более 50 патентов, создали 120 высокотехнологичных рабочих мест. За год было выполнено 190 контрактов на исследования и разработки для бизнеса.