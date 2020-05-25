В самарских больницах ввели ограничения на передвижения пациентов

Министерство здравоохранения Самарской области регламентировало перемещение пациентов в больницах, в которых не лечатся люди с коронавирусом - для предупреждения появления очагов.

Так, пациенты не смогут свободно передвигаться между отделениями и подразделениями внутри больниц. В случае крайней необходимости это будет возможно, но только в сопровождении медика.

Руководителям медучреждений поручено организовать процесс лечения так, чтобы максимальное количество процедур они проходили внутри палат - для этого понадобится переносное оборудование. А диагностические кабинеты с крупногабаритными аппаратами будут работать только по записи - больше никаких "живых" очередей.

Сами медики при выходе на работу будут проходить необходимый минимальный контроль - анкетирование и измерение температуры.

Отметим, по данным на 24 мая, в Самарской области выявили 2021 случай коронавирусной инфекции, 652 человека выздоровели, 16 скончались. Ограничительные меры действуют до 31 мая. Однако разрешены прогулки по двое человек и занятия на свежем воздухе. Сохраняется масочный режим в общественных местах.