В Удмуртии осудили мать, убившую в бане новорожденного ребенка

В Удмуртии осудили жительницу Игринского района, убившую своего новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

7 января этого года женщина самостоятельно родила здорового и доношенного ребенка в бане. После этого она завернула его в кофту и спрятала между печью и стеной. Через некоторое время ребенок умер от переохлаждения.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 106 УК России "Убийство матерью новорожденного ребенка". Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы на два года.