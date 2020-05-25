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25.05.2020 21:35
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Алекно первый в деле

"Зенит-Казань" уже приступил к активным тренировкам на воздухе
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Самая титулованная в российской истории мужская команда, многократный чемпион страны и победитель Лиги чемпионов "Зенит-Казань" первым из участников Суперлиги приступил к тренировкам в общей группе.

Это стало возможным после снятия режима самоизоляции в Казани. Волейболисты готовятся на открытых площадках Центра пляжных видов спорта, занимаются в основном общефизическими упражнениями. Занятия ведет главный тренер, наставник олимпийских чемпионов Лондона-2012 Владимир Алекно. И он, и сами игроки соблюдают все необходимые меры предосторожности, хотя тренироваться в масках не очень-то удобно.

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Напомним, что в минувшем сезоне Алекно уходил несколько в тень, давая возможность проявить себя в новом качестве бывшему либеро национальной сборной Алексею Вербову, выбравшему для себя тренерскую профессию. Однако фактически под началом Вербова команда впервые за много лет не сумела попасть в плей-офф Лиги чемпионов, которая в итоге так и не была доиграна.

Тем не менее в перспективы молодого наставника поверили в кемеровском "Кузбассе". Алексей уже возглавил эту команду, отказавшуюся от услуг румынского специалиста Георге Крету. Алекно же явно соскучился по интенсивной работе и с энергией взялся за предсезонную подготовку.

"Благодаря решению властей республики мы получили возможность привести игроков в порядок после карантина. Подготовка к сезону после полутора месяцев отпуска - это одно дело, а после четырех - совсем другое. Такого в моей практике не было, и я этого опасался. Рад, что мы можем поработать. Будем тренироваться до конца июня, затем у игроков будет отпуск, а 20 июля соберемся снова и начнем подготовку к сезону", - цитирует Владимира Алекно пресс-служба ВК "Зенит-Казань".

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