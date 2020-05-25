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25.05.2020 13:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Жигулевская долина" - в лидерах рейтинга технопарков России

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Ассоциация кластеров и технопарков России опубликовала V Национальный рейтинг технопарков страны, отметив в нем самых эффективных и быстроразвивающихся игроков инновационного кластера. В рейтинге участвовали 169 технопарков из 22 субъектов РФ.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

Рейтинг определяет наиболее эффективные управляющие компании технопарков, инфраструктурно-обустроенные площадки для размещения и развития высокотехнологичных компаний, а также выявляет и тиражирует лучшие практики управления технопарками и истории успеха резидентов.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Благодаря правильному курсу по продвижению инноваций в Самарской области, заданному региональными правительством и министерством экономического развития и инвестиций, технопарк "Жигулевская долина" занял третье место по показателю "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" (свыше 110 процентов).

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил готовность региона развивать инновационные проекты в регионе.

- В Тольятти, на площадке "Жигулёвская долина - 2", где мы завершаем создание объектов инженерной инфраструктуры, появятся новые производства высокотехнологичных компаний информационного сектора. Строительство их уже ведется, - подчеркнул глава области.

По мнению экспертов, улучшение позиций технопарка "Жигулевская долина" связано с высокой инвестиционной привлекательностью и эффективностью деятельности резидентов. За прошедший год количество результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированных резидентами технопарка, выросло на 20 процентов. Отсутствие долговой нагрузки управляющей компании технопарка также позволило достичь наивысшего уровня по показателю финансовой устойчивости.

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов министр уверен, что этот результат придаст инновационной системе региона новый импульс для повышения ее эффективности:

- В дальнейшем это позволит обеспечить успешную реализацию большего количества новых проектов, а также привлечь в регион целевые инвестиции от федеральных институтов развития.

Директор управляющей компании "Жигулевской долины" Александр Сергиенко отметил, что в технопарке резиденты получают полный набор базовых и специализированных услуг, поэтому технопарк является точкой притяжения сотен новаторских компаний и смелых технологических идей.

- Команда работает над совершенствованием сервисов и инфраструктуры. Мы нацелены на лидерство в России, будем стремиться быть лучшими в дальнейшем, - заявил Сергиенко.

Отметим, в Самарской области услуги инвесторам в режиме "одного окна" предоставляет Агентство по привлечению инвестиций.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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