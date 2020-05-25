Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован с коронавирусом

Глава Республики Тувы Шолбан Кара-оол попал в больницу с коронавирусом.

Ранее на официальных страницах чиновника в соцсетях появилось видеообращение. Его руководитель региона записал из больничной палаты. На видео Шолбан Кара-оол говорит о том, что нельзя недооценивать серьезность заболевания, однако напрямую не назвает свой диагноз.

Как позже пояснил председатель Верховного Хурала РТ Кан-оол Даваа, глава республики мог заразиться во время проверки работ по развертыванию инфекционного госпиталя. "Как и все медики, был, как говорится, "на передовой". Болезнь коварна, она не щадит никого", - сказал депутат.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, Кара-оол госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Сейчас чиновник находится под наблюдением врачей, его самочувствие нормальное.

Тем временем исполняющим обязанности главы Тувы назначен первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт.