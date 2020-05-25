Из-за лесного пожара в районе Приангарья ввели режим ЧС

Крупный лесной пожар площадью более 600 гектаров стал причиной введения режима ЧС в Тайшетском районе Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Возгорание было зафиксировано 19 мая в труднодоступной местности, в 63 километрах от деревни Георгиевка, на границе в Красноярским краем. В тот же день в район очага была десантирована группа из 40 пожарных для локализации пламени, однако приступить к борьбе с огнем они не смогли из-за ветреной погоды, способствующей распространению пламени. За выходные площадь пожара значительно увеличилась и достигла 600 га, он стал верховым.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Тайшетском районе ожидается дождь. Он собьет пламя, и после этого пожарные могут окончательно потушить огонь. В район ЧС стягиваются дополнительные силы - группировка пожарных усилена до 100 человек.

Кстати

На сегодня высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности установились в 25 районах Иркутской области.