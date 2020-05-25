В Алтайском крае выявили 81 новый случай COVID-19

В Алтайском крае на 25 мая зафиксирован 81 новый случай коронавирусной инфекции. Уже несколько дней в регионе регистрируют значительный прирост инфицированных COVID-19 - свыше 70-80 новых случаев ежедневно.

- С 12-13 мая мы наблюдаем прирост заболеваемости, что является следствием активно проведенных жителями края праздничных дней, - прокомментировала ситуацию замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. - А в течение последних пяти дней растущая статистика формируется за счет массовых вспышек в краевой больнице скорой помощи и в общежитии Алтайского медуниверститета. В этой ситуации говорить о смягчении режима ограничений рано, а возможность ужесточения этого режима пока не обсуждалась.

21 мая в Барнауле выявили сразу два очага массового заражения COVID-19 - в краевой больнице скорой медицинской помощи, где после выявления короновирусной инфекции у одной из экстренно госпитализированных пациенток зараженными оказались 38 медиков и 10 пациентов. Также в общежитии медицинского университета произошла массовая вспышка заболевания. Обследование проживающих в общежитии, а также медиков и пациентов в больнице ежедневно пополняют статистику распространения инфекции десятками новых случаев.

По данным регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, на 25 мая в Алтайском крае 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки зафиксированы два случая смерти пациентов с коронавирусом. В официальную статистику эти случаи пока не попали, поскольку точную причину смерти установят только после проведения паталогоанатомических исследований. Всего в крае умерли 12 человек, в семи случаях подтверждена причина смерти: ей стала коронавирусная инфекция.