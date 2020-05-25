СК начал проверку уличных вечеринок в Новосибирске

В Новосибирске организовали уголовно-процессуальную проверку сообщений о проведении двух уличных вечеринок. Как отметили в региональном Следственном управлении СК РФ, речь идет о массовых гуляньях на центральной площади города и в Кировском районе.

По мнению следователей, в действиях организаторов вечеринок усматривается состав преступления, предусмотренный статьей УК о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По предварительным оценкам, на уличные танцы пришло около 300 человек, что противоречит требованиям режима самоизоляции, действующего на территории города. Помимо этого, следователи намерены дать оценку и действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями Новосибирска режима самоизоляции.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД рассказали о том, что организаторы "тусовки" в центре города уже установлены, в отношении них составлены административные протоколы. Организаторов накажут за нарушение областного закона о соблюдении тишины, а также статьи КоАП о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС.