В Иркутской области из обсерватора сбежали 90 вахтовиков

В Иркутской области из общежития, использующегося как обсерватор для вахтовиков, сбежали 90 человек.

Как сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом, факт вскрылся в ходе тестирования на COVID-19 (накануне там был обнаружен очаг заболевания). Согласно документам, в обсерваторе в поселке Маркова должно было находиться 290 человек, на деле же их оказалось меньше. Выяснилось, что 90 постояльцев сбежали на стройку, расположенную в одном из спальных районов областного центра.

Вахтовиков, самовольно покинувших обсерватор, нашли в тот же день. У всех взяли анализы на коронавирус, более чем у половины подтвердился COVID-19 в бессимптомном виде.

Всех беглецов вернули в обсерватор, теперь здание общежития находится под круглосуточным наблюдением полиции. Если состояние заболевших ухудшится, их переведут в инфекционную больницу. В обсерваторе организовано дежурство врачей, создан запас лекарств на экстренный случай.

Сотрудниками Роспотребнадзора ведется работа по выявлению лиц, с которыми контактировали сбежавшие вахтовики: это могут быть водители и пассажиры общественного транспорта, продавцы, случайные прохожие.

Выяснилось, что значительная часть вахтовиков-строителей, - трудовые мигранты, не имеющие российского гражданства. Миграционная служба уже начала проверку законности их пребывания на территории РФ.

Справка "РГ"

По данным оперштаба на 25 мая, всего в Иркутской области зафикировано 1306 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки их количество выросло на 112 человек.