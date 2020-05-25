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25.05.2020 12:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирске скончалась главный врач поликлиники № 24

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Главный врач городской поликлиники № 24 Светлана Войцицкая скоропостижно скончалась на 57 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти не была коронавирусная инфекция, женщина тяжело болела.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Минздрав региона выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Войцицкой, которая, окончив Новосибирский мединститут в 1987 году, 32 года отдала работе в сфере здравоохранения, пройдя путь от врача-терапевта поликлиники до главного врача.

Занимая должность главврача поликлиники, Светлана Владимировна продолжала лечить пациентов, совмещая руководящую работу с работой врача-эндокринолога. В поликлинике №24 она трудилась 26 лет. "Кончина Светланы Владимировны - большая утрата для всех, кто был знаком с этим прекрасным человеком, талантливым руководителем и внимательным врачом", - говорится в официальном сообщении ведомства.

Тем временем в Новосибирской области, по данным оперштаба на утро 25 мая, вновь зарегистрирован рекорд по выявленным за сутки случаям заражения коронавирусом - 89. Всего заболевших - 2213 человек, 891 человек выздоровел, 29 - скончались. В отделениях реанимации находятся 66 человек, на ИВЛ - девять пациентов.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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