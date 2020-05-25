В Новосибирске выловили из реки плывущего на матрасе ребенка

Тринадцатилетнего подростка спасли сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска.

Как сообщили в службе, оперативному дежурному поступил звонок о том, что ребенок дрейфует на надувном матрасе по Оби, в районе пескобазы. Через десять минут после этого спасатели обнаружили ребенка на середине реки.

"Подросток не смог самостоятельно выбраться на берег, попросил помощи. Специалисты доставили его на берег и передали родителям. Медицинская помощь не понадобилась", - рассказали спасатели о проведенной операции ГТРК "Новосибирск".

Между тем в субботу, 23 мая, в Колыванском районе во время купания утонул мальчик 2007 года рождения. ЧП произошло на озере в селе Большой Оеш. Водолазы из Новосибирского поисково-спасательного отряда провели поисковые работы там, где указали очевидцами. Тело ребенка было найдено и передано сотрудникам полиции. Коченевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводит проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Предварительно установлено, что мальчик нырнул с надувной лодки и, не почувствовав дна, впал в панику, стал захлебываться и утонул. Как сообщили в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.