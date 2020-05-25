Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана

Футболисты сборной России по футболу Георгий Джикия и братья Алексей и Антон Миранчуки оказались помощь больницам Дагестана.

Как сообщает Twitter сборной России, футболисты закупили необходимое оборудование для борьбы с коронавирусом и отправили его в Дагестан.

"Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в республике выявлено более четырех тысяч случаев COVID-19, 3267 человек выздоровели.