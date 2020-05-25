На Ставрополье четыре человека госпитализированы после ДТП

Серьезное ДТП произошло в Ставропольском крае, пострадали четыре человека. Как сообщили в управлении Госавтоинспекции региона, столкнулись два автомобиля, один из которых нарушил правила дорожного движения.

- ДТП случилось на трассе Ростов-на-Дону - Ставрополь. Водитель автомобиля BMW, двигавшийся со стороны города Михайловска, съезжал с трассы налево и не пропустил встречный УАЗ, - отметили в пресс-службе УГИБДД региона.

В результате аварии четыре человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По уточненным данным, пострадали оба водителя а также пассажиры отечественного внедорожника.

В Госавтоинспекции Ставрополья начали проверку по факту ДТП.