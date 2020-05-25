Россияне активно бронируют места в санаториях Кавминвод

Сидя на самоизоляции, жители России уже планируют, как и где смогут отдохнуть, когда ограничения из-за пандемии коронавируса будут частично или полностью сняты. В санаториях Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье фиксируют резкий рост брони в санаториях.

- По данным бронирования и датам заезда сейчас более востребован период с сентября по декабрь. По прогнозам, уровень загрузки санаториев превысит аналогичный период 2019 года, - рассказывает начальник отдела продвижения туристских ресурсов Минтуризма Ставрополья Игорь Болотов.

Губернатор Ставропольского края заявил, что открыть здравницы планируется к 1 июня, но специалисты не уверены, получится ли принять все меры безопасности за столь короткий срок.

- Я хотел бы, чтобы санаториям предъявлялись разумные требования. Сейчас они почти заоблачные, - говорит президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов. - Хотя сегодня санаторно-курортный комплекс готов сформировать систему реабилитационных мероприятий на базе санаториев для тех, кто перенес пневмонию. Она будет направлена на повышение иммунитета.