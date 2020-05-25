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25.05.2020 21:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Думают о зиме

Россияне активно бронируют места в санаториях Кавминвод
Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставрополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8165)
Сидя на самоизоляции, жители России уже планируют, как и где смогут отдохнуть, когда ограничения из-за пандемии коронавируса будут частично или полностью сняты. В санаториях Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье фиксируют резкий рост брони в санаториях.

- По данным бронирования и датам заезда сейчас более востребован период с сентября по декабрь. По прогнозам, уровень загрузки санаториев превысит аналогичный период 2019 года, - рассказывает начальник отдела продвижения туристских ресурсов Минтуризма Ставрополья Игорь Болотов.

Фото: Istock
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Губернатор Ставропольского края заявил, что открыть здравницы планируется к 1 июня, но специалисты не уверены, получится ли принять все меры безопасности за столь короткий срок.

- Я хотел бы, чтобы санаториям предъявлялись разумные требования. Сейчас они почти заоблачные, - говорит президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов. - Хотя сегодня санаторно-курортный комплекс готов сформировать систему реабилитационных мероприятий на базе санаториев для тех, кто перенес пневмонию. Она будет направлена на повышение иммунитета.

Экономика Туризм Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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