В Буйнакске открылся полевой многопрофильный госпиталь Минобороны РФ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Военные медики из Ставрополья, за сутки преодолевшие 400 километров, не только развернули палаточный городок, но и приняли первых пациентов.

Госпиталь, рассчитанный на 100 мест, полностью оснащен самым современным оборудованием. Прием пациентов ведется с соблюдением всех предписанных мер предосторожности: персонал одет в защитные костюмы и маски. В Мурманской области возведут госпиталь на 700 коек Несмотря на полевые условия, помещения многопрофильного центра два раза в сутки дезинфицируются. Другой военный госпиталь на 100 мест по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу будет развернут в Ботлихе.