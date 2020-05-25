В Буйнакске открылся полевой многопрофильный госпиталь Минобороны РФ для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Военные медики из Ставрополья, за сутки преодолевшие 400 километров, не только развернули палаточный городок, но и приняли первых пациентов.
Госпиталь, рассчитанный на 100 мест, полностью оснащен самым современным оборудованием. Прием пациентов ведется с соблюдением всех предписанных мер предосторожности: персонал одет в защитные костюмы и маски.
Несмотря на полевые условия, помещения многопрофильного центра два раза в сутки дезинфицируются.
Другой военный госпиталь на 100 мест по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу будет развернут в Ботлихе.