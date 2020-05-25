Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19

В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава рабочей группы по прогнозированию распространения COVID-19 в России Алексей Боровков.

Эксперт подчеркнул, что ограничения должны сниматься поэтапно, например, новые послабления могут вводиться раз в неделю.

Чтобы начать снимать ограничения, коэффициент распространения COVID-19 в регионе должен быть меньше единицы. С этим показателем в Петербурге пока все непросто, так в конце апреля и начале мая коэффициент в Северной столице не превышал единицу, но затем достиг уровня 1,32. При этом в последние пять дней показатель упал до значений ниже единицы.

Главный посыл при снятии ограничений - не допустить интенсификации общения людей и открывать объекты таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение масочного режима и социальной дистанции. То, есть, например, небольшие магазины и кафе в шаговой доступности в этом плане - менее рискованные объекты, чем какие-то крупные комплексы в центре, поскольку туда жителям не придется добираться на общественном транспорте.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 13339 случаев коронавирусной инфекции, 3452 человека выздоровели, 133 - скончались. Петербург входит в тройку регионов, где зафиксировано больше всего случаев COVID-19, выше показатели только в Москве и Подмосковье.