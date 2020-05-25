Новости

Гитарист Queen Брайан Мэй перенес инфаркт после тяжелой травмы ягодицы 19:49
В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего постояльцев хостела COVID-19 19:46
Суд арестовал администратора паблика "Омбудсмен полиции" 19:38
Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до трех 19:34
Ространснадзор начал проверять соблюдение предприятиями санитарных норм 19:34
Авиакомпании в апреле снизили перевозки на 92 процента 19:18
На 104-м году жизни умерла "последняя уличная певица Парижа" Лили Лиан 19:15
В Костроме завели дело о продаже просроченных аппаратов ИВЛ 19:04
Президент Чили снизил зарплату себе и высокопоставленным чиновникам 18:47
Мультсериал "Маша и Медведь" снова вошел в число популярнейших в мире 18:37
Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня 18:19
Пандемия коронавируса спровоцировала нехватку переводчиков в структурах ЕС 18:17
В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным 17:49
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 17:46
Будущее энергетики после пандемии обсудят на онлайн-конференции 17:44
Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 18:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Кенозерье насчитывается более трехсот озер и сто памятников архитектуры. Фото: Пресс-служба Кенозерского национального парка В Кенозерье насчитывается более трехсот озер и сто памятников архитектуры. Фото: Пресс-служба Кенозерского национального парка
В Кенозерье насчитывается более трехсот озер и сто памятников архитектуры. Фото: Пресс-служба Кенозерского национального парка

Кенозерский национальный парк и нацпарк "Онежское Поморье" в Архангельской области начнут принимать туристов с 1 июня при соблюдении ряда ограничений.

Как сообщила администрация Кенозерского нацпарка, в июне приехать на заповедные территории смогут только жители Архангельской области. Разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий сейчас оформляются только по интернету, а оплата всех туристических услуг временно принимается лишь безналичным способом.

Фото: Илья Изотов/РГ
Посещение крымских заповедников сделают платным

По прибытии в парки гостям надо будет заполнить специальный документ - извещение о том, что у них нет коронавируса и карантина по месту жительства. Туристам измерят температуру с помощью бесконтактного термометра. Размещать их будут небольшими группами - семьями или компаниями из нескольких человек - отдельно в гостевом доме либо гостиничной секции. В помещениях обещают регулярно проводить дезинфекцию.

Экскурсий, мастер-классов и других массовых мероприятий в июне еще не будет. Но прогулки по экологическим тропам и маршрутам только приветствуются. Туристы также не останутся без блюд традиционной кухни, которые готовят местные повара, но посидеть в самобытных кафе не получится - пока они будут работать только навынос.

Кроме того, гостям рекомендуют надевать маски и перчатки при посещении визит-центров, магазинов, почтовых отделений, ФАПов и других общественных мест в деревнях на территории нацпарка.

Особый режим приема туристов вводится на срок до 30 июня. Его могут изменить в зависимости от новых распоряжений региональных и федеральных органов власти.

Заповедные территории были закрыты для посещения с 30 марта. По словам директора Кенозерского нацпарка Елены Шатковской, все это время поступало много обращений от потенциальных туристов с просьбой принять их на удаленных территориях в уединенных гостевых домах.

Справка "РГ"

Кенозерский национальный парк считается выдающимся образцом североевропейского культурного ландшафта, это биосферный резерват ЮНЕСКО. Среди лесов и озер сохранились многочисленные памятники архитектуры, археологии, иконописи и монументальной живописи. В минувшем году парк посетили более 17 тысяч туристов. С 2016 года в его состав входит нацпарк "Онежское Поморье".

Общество Природа Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Песков выписался из больницы
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ