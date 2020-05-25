Кенозерский нацпарк и Онежское Поморье откроются для гостей с 1 июня

Кенозерский национальный парк и нацпарк "Онежское Поморье" в Архангельской области начнут принимать туристов с 1 июня при соблюдении ряда ограничений.

Как сообщила администрация Кенозерского нацпарка, в июне приехать на заповедные территории смогут только жители Архангельской области. Разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий сейчас оформляются только по интернету, а оплата всех туристических услуг временно принимается лишь безналичным способом.

По прибытии в парки гостям надо будет заполнить специальный документ - извещение о том, что у них нет коронавируса и карантина по месту жительства. Туристам измерят температуру с помощью бесконтактного термометра. Размещать их будут небольшими группами - семьями или компаниями из нескольких человек - отдельно в гостевом доме либо гостиничной секции. В помещениях обещают регулярно проводить дезинфекцию.

Экскурсий, мастер-классов и других массовых мероприятий в июне еще не будет. Но прогулки по экологическим тропам и маршрутам только приветствуются. Туристы также не останутся без блюд традиционной кухни, которые готовят местные повара, но посидеть в самобытных кафе не получится - пока они будут работать только навынос.

Кроме того, гостям рекомендуют надевать маски и перчатки при посещении визит-центров, магазинов, почтовых отделений, ФАПов и других общественных мест в деревнях на территории нацпарка.

Особый режим приема туристов вводится на срок до 30 июня. Его могут изменить в зависимости от новых распоряжений региональных и федеральных органов власти.

Заповедные территории были закрыты для посещения с 30 марта. По словам директора Кенозерского нацпарка Елены Шатковской, все это время поступало много обращений от потенциальных туристов с просьбой принять их на удаленных территориях в уединенных гостевых домах.

Справка "РГ"

Кенозерский национальный парк считается выдающимся образцом североевропейского культурного ландшафта, это биосферный резерват ЮНЕСКО. Среди лесов и озер сохранились многочисленные памятники архитектуры, археологии, иконописи и монументальной живописи. В минувшем году парк посетили более 17 тысяч туристов. С 2016 года в его состав входит нацпарк "Онежское Поморье".