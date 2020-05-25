Петербургскую аптеку уличили в навязывании масок и антисептиков

Петербурженка пожаловалась в городское УФАС на аптеку на Серебристом бульваре, где ей продали медицинские маски только вместе с антисептиком. За комплект, в который входило пять масок и флакон дезинфицирующего средства, горожанка заплатила 576 рублей, сообщает Санкт-Петербургское УФАС.

Уже придя домой, женщина обнаружила, что антисептик и маски - это не единый комплект, в чеке они были указаны отдельно. Петербурженка пришел к выводу, что покупку антисептика ей навязали и пожаловалась в антимонопольное ведомство.

В Санкт-Петербургском УФАС с доводами горожанки согласились, аптечной сети выдано предупреждение. Если в аптеках не исправятся и продолжат навязывать антисептики покупателям, в отношении сети может возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Во всей этой ситуации антимонопольное ведомство усмотрело признаки недобросовестной конкуренции. Пользуясь тем, что горожане обязаны соблюдать масочный режим, аптека в нагрузку к необходимому товару продает другой. Причем конкретной марки. Также, как следует из текста предупреждения, аптечная сеть продавала маски исключительно по пять штук, то есть, граждане, которым нужна была только одна маска, вынуждены были приобретать большее число товаров. Такой подход также является нарушением антимонопольного законодательства.