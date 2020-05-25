Умер бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов

В Петербурге в возрасте 65 лет ушел из жизни Александр Викторов, который с 2004 по 2008 годы был главным архитектором города. Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре администрации Санкт-Петербурга.

Викторов работал в КГА с 1989 года, коллеги отмечают его существенный вклад в развитие нормотворческой базы петербургского градостроительства. В работе над Генеральным планом Санкт-Петербурга сумел наладить диалог с градозащитниками и застройщиками, продвинув идею "Генеральный план - документ общественного согласия".

Как рассказали в комитете, при Александре Викторове была начата работа по формированию Правил землепользования и застройки, специальной компьютерной программы для сохранения исторических панорам.

Здания, спроектированные им, построены во многих городах России. В Петербурге Викторов принимал участие в проектировании Морского пассажирского терминала, автомагистрали ЗСД, комплексном развитии промышленных территорий. В Ленинградской области есть индивидуальные дома, построенные по его авторским проектам, а в Свято-Иоанновском монастыре на набережной реки Карповки - часовня.

Профессиональные заслуги архитектора отмечены многочисленными званиями и наградами: он являлся Почетным архитектором России, профессором Международной Академии архитектуры, членом Правлений Союза архитекторов России и Санкт-Петербургского Союза архитекторов. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "В память 300-летия Санкт-Петербурга", "В память 1000-летия Казани", Почетной грамотой министра регионального развития.

О дате и месте похорон станет известно позднее.