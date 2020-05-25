В 11 городах Ленобласти автомобилям запретили останавливаться

Власти Ленинградской области с 25 мая по 17 июня ввели в одиннадцати городах особый порядок проезда. Автомобилям предписано следовать через них без остановки.

Как объясняют в региональном правительстве, соответствующее постановление губернатор подписал "в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Речь идет о следующих городах: Волхов, Ивангород, Кингисепп, Кириши, Лодейное Поле, Луга, Подпорожье, Светогорск, Сланцы, Сосновый Бор, Тихвин. Останавливаться в них запрещено автомобилям, следующим из других субъектов РФ, а также из районов Ленинградской области с повышенным риском распространения COVID-19 (это Выборгский, Всеволожский, Гатчинский, Кировский, Тосненский, Ломоносовский районы).

Исключения могут быть сделаны для проезда до места работы или жительства, аварийного транспорта, межрегиональных перевозок, обеспечения безопасности населения, дорожной деятельности, а также автотранспорта спецназначения.