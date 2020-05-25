Новости

В Екатеринбурге случился сильный пожар в промзоне на окраине 14:52
Путин подписал закон о проведении собраний садоводов и огородников 14:51
Памфилова: О готовности провести онлайн-голосование по Конституции заявляла только Москва 14:50
Kia представит новый кроссовер для России онлайн. Смотреть могут все 14:50
Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения ПДД на ж/д переезде 14:47
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC 14:47
Синоптики рассказали, какая погода ждет Черноморское побережье к лету 14:42
Производство рулевых систем для новой "Нивы" поддержат льготным кредитом 14:35
ФСИН сообщила о трех возможных случаях COVID-19 в СИЗО "Лефортово" 14:33
В Екатеринбурге появилось граффити с доктором, выходящим из "красной зоны" 14:32
Опубликован первый постер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 14:30
Из-за лесного пожара в районе Приангарья ввели режим ЧС 14:23
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива 14:22
Эксперт Минздрава: COVID-19 не передается детям от матери во время беременности 14:20
Тайка Вайтити собрал суперзвездную команду актеров, чтобы почитать вслух 14:20
В Северной Осетии скончались еще четыре человека с COVID-19 14:19
Путин призвал РЖД помочь горнякам 14:16
Фестиваль в Карловых Варах пройдет по всей Чехии 14:11
Глава Volvo предсказал скорый закат автомобилей с ДВС 14:08
Пятый фильм о Джоне Уике станет последним 13:58
На Южном Урале росгвардейцы взяли под охрану стаю лебедей 13:54
Вологодский суд приговорил мужчину к 13 годам колонии за убийство дочери 13:53
Сигал и Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в РФ 13:43
В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука" 13:37
БДК "Петр Моргунов" возобновил испытания после ремонта 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 13:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука"

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Картина с ветераном и мальчиком стала первым муралом - большим настенным изображением - в Архангельске. Фото: Павел Кононов, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области Картина с ветераном и мальчиком стала первым муралом - большим настенным изображением - в Архангельске. Фото: Павел Кононов, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области
Картина с ветераном и мальчиком стала первым муралом - большим настенным изображением - в Архангельске. Фото: Павел Кононов, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

В Архангельске команда художников завершила работу над большим граффити с изображением ветерана и мальчика на стене девятиэтажного дома по улице Суфтина, 32.

Как сообщило областное управление по делам молодежи, у художников всероссийского арт-проекта "Таврида" Артема Хазанова и Андрея Птицына на граффити ушло несколько недель, поскольку рисовать с автовышки не всегда позволяла погода. Картина высотой в девять этажей под названием "Сон внука" стала первым муралом в Архангельске - так называют большие изображения на стенах зданий и сооружений.

Фото: instagram.com/brodsky.online
В Петербурге закрасили граффити с Бродским

На граффити, посвященном 75-летию Победы, изображен ветеран Отечественной войны в парадном кителе с множеством медалей, которого обнимает маленький мальчик в пилотке. Трогательная картина символизирует связь поколений. Дом, на котором появилось граффити, особенный: в нем живут одинокие ветераны, труженики тыла, есть один узник концлагерей, здесь же расположен городской совет ветеранов.

По словам авторов проекта, они показали собирательный образ ветерана, но вдохновила художников фотография, сделанная в День Победы 2016 года на Мамаевом кургане. Как выяснили архангельские журналисты, на ней изображен ветеран Великой Отечественной войны Иван Ходунков 1922 года рождения, который живет в Смоленской области. Узнав о том, что его образ запечатлен на стене дома в далеком Архангельске, ветеран попросил прислать ему фото этой картины на память.

Граффити дополнят современными технологиями: возле дома разместят информационную табличку со штрих-кодом, по которому на смартфоне можно будет посмотреть сюжет о картине.

На арт-проект "Герои Великой Победы" было выделено более 1,1 миллиона рублей из резервного фонда областного правительства.

Общество История Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск 75 лет Великой Победы

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ