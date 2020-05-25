В Архангельске появилось самое большое граффити "Сон внука"

Картина с ветераном и мальчиком стала первым муралом - большим настенным изображением - в Архангельске. Фото: Павел Кононов, пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

В Архангельске команда художников завершила работу над большим граффити с изображением ветерана и мальчика на стене девятиэтажного дома по улице Суфтина, 32.

Как сообщило областное управление по делам молодежи, у художников всероссийского арт-проекта "Таврида" Артема Хазанова и Андрея Птицына на граффити ушло несколько недель, поскольку рисовать с автовышки не всегда позволяла погода. Картина высотой в девять этажей под названием "Сон внука" стала первым муралом в Архангельске - так называют большие изображения на стенах зданий и сооружений.

На граффити, посвященном 75-летию Победы, изображен ветеран Отечественной войны в парадном кителе с множеством медалей, которого обнимает маленький мальчик в пилотке. Трогательная картина символизирует связь поколений. Дом, на котором появилось граффити, особенный: в нем живут одинокие ветераны, труженики тыла, есть один узник концлагерей, здесь же расположен городской совет ветеранов.

По словам авторов проекта, они показали собирательный образ ветерана, но вдохновила художников фотография, сделанная в День Победы 2016 года на Мамаевом кургане. Как выяснили архангельские журналисты, на ней изображен ветеран Великой Отечественной войны Иван Ходунков 1922 года рождения, который живет в Смоленской области. Узнав о том, что его образ запечатлен на стене дома в далеком Архангельске, ветеран попросил прислать ему фото этой картины на память.

Граффити дополнят современными технологиями: возле дома разместят информационную табличку со штрих-кодом, по которому на смартфоне можно будет посмотреть сюжет о картине.

На арт-проект "Герои Великой Победы" было выделено более 1,1 миллиона рублей из резервного фонда областного правительства.