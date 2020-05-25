В Карелии постепенно смягчают меры изоляции. Теперь жители могут выйти на субботники и привести в порядок свои дворы и населенные пункты. А с 1 июня будут открыты туристические объекты. Для них установили новые правила работы.

Распространение вируса внутри республики властям удается сдерживать. Поэтому и принято решение о смягчении изоляции. С 1 июня открывается туристический сезон. Но принимать постояльцев смогут лишь те, кто имеет отдельно стоящие коттеджи, гостевые дома. Владельцам необходимо отказаться от шведского стола и доставлять завтраки в номера или устраивать питание на открытом воздухе. А еще туристам обязаны предоставлять маски и антисептики, а также вести журнал температурного контроля.

В республике уже анонсировали, что возобновляется деятельность знаменитого мраморного каньона "Рускеала". Он откроется через неделю. Железнодорожники сообщили, что утверждено пассажирское сообщение с горным парком, в рейс отправится ретропоезд "Рускеальский экспресс". Он имеет стыковку с "Ласточкой" из Санкт-Петербурга. У пассажиров будут проверять температуру. Туристы должны знать, что посещение мраморного каньона возможно лишь в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках. Экскурсионные группы сократят до десяти человек.

Разрешены и субботники. Жители могут убираться во дворах, скверах и парках, но группами не более десяти человек. При организации субботника нужно получить согласование у муниципалитета и соблюдать меры санитарной безопасности. Также в тестовом режиме с 26 мая запускаются все торговые центры.