В Ленобласти вспыхнул крупный пожар в промышленном ангаре

В городе Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области горит промышленный ангар. Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, площадь возгорания составляет 1250 квадратных метров, строение частично обрушилось.

- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри одноэтажного, цельнометаллического, крытого железом ангара, рассказали спасатели. - В настоящее время огонь локализован, пострадавших нет, на месте работают 32 пожарных и 12 единиц техники.

Параллельно сотрудники МЧС устанавливают, кому принадлежит ангар. Что именно находилось внутри, пока неизвестно, как и причины возгорания. Однако на видео, распространенном ГУ МЧС России по Ленинградской области, можно увидеть, что строение представляет собой крышу на опорах, без боковых стенок. Поэтому огонь мог вспыхнуть даже от непотушенной сигареты или сварочной искры.