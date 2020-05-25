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25.05.2020 00:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Здоровье севера

Мурманск получит госпиталь на 700 коек
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 110(8164)
Правительство РФ выделило почти миллиард рублей для развертывания инфекционного госпиталя в Мурманской области. Контроль за выполнением работ ложится на МЧС России. Стационар предусмотрен на 700 коек и будет возведен в ближайшее время в поселке городского типа Мурмаши Кольского района.

Госпиталь решено сделать в виде здания некапитального типа. Но при этом в стационаре будет независимая вентиляция для каждой из палат с возможностью дезинфекции каждого помещения. Также строители предусмотрят несколько выходов, чтобы тяжелые больные и выздоравливающие, а также врачи по возможности не пользовались одними проходами. Будут созданы специальные пункты для дезинфекции одежды и переодевания медработников. Это необходимо, поскольку предполагается, что в стационаре будут как отделение интенсивной терапии, реанимационное отделение, так и палаты для общего лечения.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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Сам госпиталь будет состоять из основного корпуса площадью 9,5 тысячи квадратных метров с КПП при въезде. Территорию разделят на "чистую" и "грязную" зоны, блок интенсивной терапии на 50-70 мест и реанимационное отделение на 20-30 коек с 30 аппаратами ИВЛ и компьютерным томографом. Также будут возведены жилые блоки для медиков и обеспечивающих подразделений. Поэтому генподрядчику, который уже определен, придется постараться.

А МЧС России во всей этой схеме выступает лишь распорядителем финансовых средств, которые в виде единовременной федеральной субсидии перечислят администрации Мурманской области. Но до 1 февраля следующего года МЧС нужно будет полностью отчитаться о выполненных работах, так как именно МЧС поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Общество Здоровье Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС Правительство Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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