В Петербурге появился граффити-портрет Иосифа Бродского

Петербургские художники нарисовали граффити-портрет поэта Иосифа Бродского, разместив его прямо напротив Дома Мурузи на улице Пестеля, где жил поэт и где сейчас находится музей Бродского "Полторы комнаты". Об этом сообщается в Instagram музея.

- Пока шла премьера песни Басты, мы заметили с балкона "Полутора комнат", что, кажется, у нас появилось отличное место для селфи как раз напротив музея, - отмечается в посте.

Речь идет о стихотворении "Каждый пред Богом наг", которую музыкант Василий Вакуленко (Баста) положил на музыку и исполнил в рамках онлайн-марафона, посвященного 80-летию Бродского. День рождения поэта - 24 мая. В концерте также принимали участие Диана Арбенина, Александр Васильев, Noize MC, Billy's Band, стихи Иосифа Бродского прочитали ближайшие друзья и члены его семьи: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников. Девизом марафона стала строка Бродского "Не выходи из комнаты": все участники принимали в нем участие, находясь в своих студиях и квартирах.