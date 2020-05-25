В Петербурге задержали мужчин, обманувших пенсионеров на 1,5 млн рублей

В Петербурге полицейские задержали трех мужчин, которых подозревают в мошенничестве. По версии следствия, сумма, которую они выманили у пенсионеров, составляет порядка 1,5 миллиона рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как считают в полиции, мужчины на одном из рынков города приобрели базу с персональными данными пожилых петербуржцев. По этой базе они звонили горожанам и представлялись их родственниками, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Классический сценарий - человек якобы сбивает пешехода и просит своих близких передать деньги, чтобы снять претензии пострадавшего.

Пожилые родственники проявляли сочувствие и соглашались передать близким 100-150 тысяч рублей на решение проблемы. К пенсионерам приезжал курьер, забирали деньги, а уже потом родственники выясняли, что с их близкими все в порядке.

Всего в деле девять эпизодов. Сумма, которую обманом выманили у пострадавших составила около 1,5 миллиона рублей. Сами подозреваемые на период следствия арестованы.