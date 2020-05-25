В России впервые отметили День памяти северных юнг

25 мая впервые отмечается День памяти северных юнг. Торжественные мероприятия проходят сегодня в Архангельске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Москве, Мурманской, Псковской, Нижегородской и Костромской областях, в Республике Беларусь. Приветственные гудки в честь юнгашей дали корабли в Архангельске, Калининграде и Санкт-Петербурге.

Новая памятная дата была утверждена главой Архангельской области в прошлом году: именно 25 мая ровно 78 лет назад народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Николай Кузнецов подписал приказ о создании легендарного учебного заведения русского флота - Соловецкой школы юнг. Ее выпускниками стали 4111 подростков из 70 областей и республик Советского Союза, каждый четвертый из "мальчиков с бантиками", как называл своих друзей по школе юнг писатель Валентин Пикуль, погиб на войне. Памятники юнгам поставлены в 28 городах.

Сегодня "Российская газета" начинает проект "Юнги онлайн": его поддержали комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики, правительство Архангельской области, Российский государственный музей Арктики и Антарктики. В течение всего года мы планируем проводить онлайн встречи с теми юнгашами, что остались в строю, с внуками и правнуками преподавателей Соловецкой школы юнг.

К примеру, планируем встретиться с потомками начальника школы Николая Авраамова - дворянина, морского офицера, участника Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Подростки приезжали в его школу со всей страны, причем отбирали мальчишек по жесточайшему конкурсу. Среди тех, кого Авраамов принял на Соловках в 43-м, был, к примеру, Паша Семенов с боевыми наградами на гимнастерке: к своим 14 годам мальчик прошел концлагерь, успел повоевать в партизанском отряде. Приехал и москвич Боря Давыдов, собиравший автоматы ППШ на заводе "Искра": по десять штук в день вместо положенных пяти…

Сегодня Борис Владимирович живет в Москве. Выйти с ним на связь не составило труда: хотя в октябре юнгашу исполнится 92 года, "по морям, по волнам" интернета он путешествует также отважно, как когда-то по мировому океану. Видео-встреча прошла в архангельском пресс-центре "Российской газеты", вместе с журналистами "РГ" в ней приняла участие представитель регионального центра "Патриот", хранитель истории и традиций юнгашей Галина Валова.

Борис Владимирович, не раскроете "РГ" главный секрет морских гаврошей с Соловков? Ведь именно ваша школа дала России знаменитых морских адмиралов, певца Бориса Штоколова, писателей Валентина Пикуля, Виталия Гузанова.

Борис Давыдов: Первое и главное - мы все хотели воевать. Второе: нарком Николай Кузнецов создал единственную в стране школу, где дети принимали присягу и становились военнослужащими, школу, имевшую собственное знамя и даже свою полевую почту. У нас были очень хорошие командиры - они воспитывали нас в духе дружбы и взаимопомощи. Это было главное. И когда после войны, в 70-х годах, мы снова начали встречаться на Соловках, эту дружбу мы пронесли через все года.

А какие предметы больше всего любили?

Борис Давыдов: Кораблевождение, устройство корабля, лоцию, навигационные приборы. Все это нужно было знать и уметь применять на практике. Сочинения тоже писали. И только по одному предмету у меня было четыре - по уставам. Не очень дисциплинированным был…

"Применять на практике" для "мальчиков с бантиками" значило дежурить на военных кораблях в Белом море, чтобы, вернувшись в землянки и учебные корпуса, снова взяться за Пушкина, Тургенева и Лермонтова. Кстати, по утрам с весны до осени юнги плавали в соловецких озерах: это тоже был обязательный урок - в традициях русского военного флота. А боевая практика началась для Бориса Давыдова 1944-м - сразу после выпуска он тралил мины в Черноморском флоте, в тральном дивизионе Керчи:

Борис Давыдов: В первый раз вышел в море в Керченском проливе - на руле стоял. Смотрю, что-то черное плавает. Командир посмотрел в бинокль: "Это мина, - говорит. - Раз ты ее увидел - пойдешь с минерами на шлюпке подрывать". А мне тогда и 16 не исполнилось - страшно было! Минер, между тем, подрывной патрон подвесил, подожгли шнур, отошли, взорвали, вернулись на катер. И товарищи поздравили меня с боевым крещением. А потом начались будни - Азовское море, Черное море от Феодосии до Анапы, Румыния, Болгария. За 8 лет натралился… На нашем катере мы обезвредили 11 якорных и две магнитных мины. Магнитные было труднее всего вытралить: туда-сюда по одному месту ходили.

Всего в Поморье во время войны было открыто несколько школ северных юнг: "Наравне со взрослыми юноши в возрасте 14-16 лет - воспитанники школ юнг Военно-Морского, промыслового, торгового и речного флотов Советского Союза - встали на защиту рубежей нашей Родины. Школы юнг выпускали не просто квалифицированных пулеметчиков, зенитчиков, боцманов, мотористов. Из этих стен выходили настоящие мужчины, сильные физически и закаленные духовно, но всё так же по-мальчишески не ведающие страха", - говорится в поздравлении врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Справка "РГ"

Соловецких юнг называли "мальчики с бантиками", потому что ленты у их бескозырок были укороченными и завязывались бантиками у правого виска.