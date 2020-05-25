В Северодвинске 18-летний юноша погиб от удара током на подстанции

В Северодвинске 18-летний молодой человек получил смертельный удар электрическим током в трансформаторной будке на территории предприятия в Тепличном проезде.

Как сообщает следком Архангельской области и НАО, на подстанцию пострадавший зашел вместе со своим другом-ровесником около 23.00 24 мая. Территорию охранял сторож, но юноши смогли пройти незамеченными. Оставшийся в живых северодвинец пояснил следствию, что будка была закрыта на шпингалет, они свободно вошли и в темноте второй молодой человек за что-то схватился - как оказалось, это были силовые кабели.

Друг пострадавшего вызвал скорую помощь и полицию, но помочь юноше было уже невозможно - от удара током он скончался на месте.

По словам его напарника, они зашли на подстанцию просто из любопытства, но следствие также проверит версию о том, что молодые люди собирались раздобыть в будке металл на продажу.

По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение.