Волонтерскому проекту #Мывместе исполнилось два месяца. Все это время добровольцы помогают людям старше 65 лет соблюдать самоизоляцию - ходят вместо них в магазины и аптеки.

В рамках России акция взаимопомощи по время пандемии собрала 114 тысяч волонтеров, ими стали люди разных возрастов, профессий и взглядов. Помощь получили больше двух миллионов пенсионеров. В петербургском штабе сейчас аккредитован 3031 волонтер. За два месяца добровольцы северной столицы выполнили 17,4 тысячи заявок.

Петербуржцы продолжают присоединяться к проекту. Только за последнюю неделю волонтерские бейджи #Мывместе получили 70 человек.

Чтобы понять, кто такие петербургские волонтеры, о чем они думают, чем живут и чем гордятся, достаточно набрать в соцсетях хештег #volspbcenter или #volspb.

"Не знаешь, чем себя занять? Просто подумай о том, что кому-то нужна твоя помощь, - призывает Ксения. - Ребята, это не передать словами - чувство, когда ты нужен и делаешь доброе дело. Если есть желание и возможность помочь, присоединяйтесь!"

"В Санкт-Петербурге живет больше 700 тысяч человек старше 65 лет. Они находятся в группе риска. Многие из них одинокие люди, у которых нет возможности попросить у детей и внуков продукты и лекарства. Некоторые из них живут в таких районах, где до ближайшей аптеки идти три квартала. Мы сегодня это видели сами, - делится Галина. - Сейчас мы можем не только словом, но и делом показать, что мы способны сделать этот мир лучше и добрее! Сегодня мы объехали 18 адресов. Вместе мы сможем больше!"

"Доставка лекарств и продуктов тем, кому не стоит выходить из дома, удачно совмещается с кардиотренировкой, - шутит велосипедист Дмитрий. - В этом году ввиду отсутствия турниров изучаю волонтерское движение изнутри".

"Я стала волонтером акции и частью этой большой команды 31 марта. С тех пор было оказано много адресной помощи пожилым людям. Но самым ярким для меня стало поздравление участников Великой Отечественной Войны в рамках акции "Вам, Родные!", - рассказывает Елизавета. - Особенно запомнился Василий Яворский, которому исполнилось 93 года. Василий Хрисантович - капитан первого ранга ВМФ СССР, участник боевых действий, инвалид Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил. Он встретил нас в белой фуражке и кителе с множеством орденов и медалей и прочитал стихотворение собственного сочинения… Еще хочется упомянуть Бориса Тевельевича Сорочкина. Уникальный человек! Ему сейчас 97 лет. Оказалось, что он служил на флоте, защищал Ленинград с моря. Награжден медалью "За оборону Ленинграда". Когда мы ехали от него к себе домой, то увидели огромный плакат с его фотографией, посвященный 75-летию Победы. Тогда мы почувствовали, как нам повезло поздравить такого великого человека - настоящего героя! Спасибо им всем за подвиг!"

"Во всей этой неопределенности, непонятности, непредсказуемости так в точку, мне кажется, звучит это простое и банальное "все будет хорошо"! Потому что действительно будет! Да, мы пока не можем предположить, как скоро, и нам бы очень хотелось уже вот-вот, но рано или поздно, так или иначе, будет же. Трудности не вечны, все через них проходят, и мы справимся, - пишет Ольга. - Друзья, берегите себя! Помните, самое главное - то, что вы есть друг у друга, что ваши близкие с вами, и вместе вы сможете абсолютно все! Если вы знаете, что кому-то из ваших соседей, знакомых, близких нужна помощь - расскажите им о существовании горячей линии или позвоните сами. Волонтеры обязательно откликнутся!"

Контакты

Единая справочная линия по вопросам, связанным с коронавирусом, в Санкт-Петербурге: 122.

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Горячая линия Центра городских волонтеров в Санкт-Петербурге: (812) 245-32-20.