Астраханский губернатор поддержал врача, заболевшую коронавирусом

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в формате скайп-связи встретился с главврачом Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Еленой Котельниковой, которая заболела коронавирусом, но продолжает работать, самоизолировавшись в своем кабинете.

Игорь Бабушкин выразил признательность главврачу за самоотверженный труд и пожелал ей скорейшего выздоровления.

Елена Котельникова - выпускница астраханского мединститута и "Отличник здравоохранения РФ" работает в службе скорой помощи 34 года: начинала обычным медиком, чуть более года трудится в должности главного врача.

- Вы и ваши сотрудники сейчас находятся на передовой. Хочу вас поблагодарить за то, что, несмотря на сложившуюся обстановку, вы остаётесь на своём посту, - сказал губернатор.

Игорь Бабушкин обсудил с Еленой Котельниковой вопросы нагрузки на медиков в условиях борьбы с коронавирусом, обеспечения их средствами индивидуальной защиты и стимулирующими выплатами.

- Количество вызовов у нас даже уменьшилось. Но возросла их длительность, - отметила главврач. - Поэтому нам нужны респираторы: большой расход на каждый вызов, они быстро заканчиваются. Все остальные средства индивидуальной защиты у нас есть.

Елена Котельникова отметила, что в среднем нагрузка на диспетчеров центра в мае составила около 500 вызовов в сутки. Бригадам сотрудников, задействованным в оказании медпомощи больным с COVID-19, выплаты идут в полном объеме.

Игорь Бабушкин распорядился выделить Центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи недостающие средства индивидуальной защиты. Кроме этого, он сообщил, что к 5 июня областной минфин и региональное министерство здравоохранения проработают алгоритм, по которому каждый работающий с коронавирусными пациентами сотрудник будет четко понимать на какие допвыплаты он сможет рассчитывать при получении зарплаты.