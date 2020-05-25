Астраханскую учительницу осудили за совращение ученика

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор учительнице, обвиненной в совращении подростка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

"РГ" писала об этом случае в марте этого года. Тогда поступил сигнал о связи учительницы школы с ее учеником. Была организована проверка прокуратуры, факты подтвердились, и было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находился на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

"Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года астраханка вступила в половую связь с подростком, а также совершала в отношении него развратные действия", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области.

Учительнице назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. В течение ближайших пяти лет ей запрещено заниматься преподавательской деятельностью.