Девять юрлиц признаны потерпевшими по делу организатора блокады Крыма

Верховный суд Крыма признал потерпевшими по уголовному делу в отношении одного из организаторов блокады полуострова в 2015 году Ленура Ислямова девять юридических лиц. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Ленур Ислямов - крымский бизнесмен, который после возвращения Крыма в состав России успел поработать вице-премьером Совета министров РК, а потом бежал на Украину и стал организатором серии блокад полуострова, в том числе продовольственной и энергетической. Материалы по делу Ислямова поступили в Верховный суд РК 17 апреля 2020 года, 8 мая состоялось предварительное слушание, а сегодня началось рассмотрение дела по существу.

Председательствует в суде Алла Хиневич, адвокатом по делу выступает защитник Алексей Ладин. Ислямов находится на Украине, а в Крыму его судят заочно.

- Сегодня состоялось первое заседание суда, потерпевшими по делу Ислямова признаны девять юридических лиц, - рассказала пресс-секретарь Верховного суда Крыма Марьяна Павловская. - Суд заслушает показания потерпевших, следующее заседание назначено на 27 мая.

Владельцу телеканала ATR инкриминируют совершение преступлений по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 281 УК РФ - диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб. Кроме того, Ислямову вменяются шесть эпизодов преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

Основные пункты обвинения - создание Ислямовым на Украине незаконных вооруженных формирований. В 2015 году беглый бизнесмен организовал продовольственную блокаду Крыма со стороны Херсонской области, а осенью того же года по его приказу боевики подорвали линию электропередач, ведущую из Украины в Крым. Угрожая оружием так называемые "аскеры" Ислямова не допускали ремонтников чинить ЛЭП, пока Крым остался без света и тепла. В 2015 году в отношении Ленура Ислямова, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова были возбуждены уголовные дела.

С марта 2016 года участники военизированного формирования Ислямова вместе с погранслужбой и МВД Украины дежурят на границе с Крымом. В средствах массовой информации Херсонской области не раз появлялись сообщения о причастности боевиков Ислямова к различным грабежам, разбоям и иным уголовным преступлениям на территории региона.