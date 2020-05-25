Новости

Лукашенко намерен до выборов сформировать новый состав правительства 16:00
Renault и Nissan сократят расходы на миллиарды долларов 16:00
Зампрокурора Волгограда задержали за взятку 15:54
Умер бывший главный архитектор Петербурга Александр Викторов 15:49
Пропавшая в Мурманской области 4-летняя девочка погибла 15:48
Путин обсудил с премьером Ирака нефть и Сирию 15:46
Disney нелепо отцензурировал крошечное декольте актрисы 15:41
"Отряд самоубийц" может получить режиссерскую версию 15:24
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование 15:22
Китайские премиум-кроссоверы будут продавать в РФ под брендом CheryExeed 15:22
Врач перечислила самые опасные продукты для печени 15:17
Греция восстановила паромное сообщение с островами 15:12
Два новых месторождения нефти открыты в Беларуси 15:11
На Ставрополье возбудили третье дело против экс-министра 15:07
Опубликованы изображения преемника Haval H6 15:00
Торгово-промышленная палата предложила снизить НДС на 2% 14:58
Девять юрлиц признаны потерпевшими по делу организатора блокады Крыма 14:58
Детский омбудсмен Москвы: Всплеска разводов после пандемии не будет 14:54
В Екатеринбурге произошел сильный пожар в промзоне 14:52
Путин подписал закон о проведении собраний садоводов и огородников 14:51
Памфилова: О готовности провести онлайн-голосование по Конституции заявляла только Москва 14:50
Kia представит новый кроссовер для России онлайн. Смотреть могут все 14:50
Депутаты предложили увеличить штрафы за нарушения ПДД на ж/д переезде 14:47
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC 14:47
В Сети стартовал сериал о женщине-киллере 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девять юрлиц признаны потерпевшими по делу организатора блокады Крыма

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Верховный суд Крыма признал потерпевшими по уголовному делу в отношении одного из организаторов блокады полуострова в 2015 году Ленура Ислямова девять юридических лиц. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбатальона

Ленур Ислямов - крымский бизнесмен, который после возвращения Крыма в состав России успел поработать вице-премьером Совета министров РК, а потом бежал на Украину и стал организатором серии блокад полуострова, в том числе продовольственной и энергетической. Материалы по делу Ислямова поступили в Верховный суд РК 17 апреля 2020 года, 8 мая состоялось предварительное слушание, а сегодня началось рассмотрение дела по существу.

Председательствует в суде Алла Хиневич, адвокатом по делу выступает защитник Алексей Ладин. Ислямов находится на Украине, а в Крыму его судят заочно.

- Сегодня состоялось первое заседание суда, потерпевшими по делу Ислямова признаны девять юридических лиц, - рассказала пресс-секретарь Верховного суда Крыма Марьяна Павловская. - Суд заслушает показания потерпевших, следующее заседание назначено на 27 мая.

Владельцу телеканала ATR инкриминируют совершение преступлений по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 281 УК РФ - диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб. Кроме того, Ислямову вменяются шесть эпизодов преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ - публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ.

В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения

Основные пункты обвинения - создание Ислямовым на Украине незаконных вооруженных формирований. В 2015 году беглый бизнесмен организовал продовольственную блокаду Крыма со стороны Херсонской области, а осенью того же года по его приказу боевики подорвали линию электропередач, ведущую из Украины в Крым. Угрожая оружием так называемые "аскеры" Ислямова не допускали ремонтников чинить ЛЭП, пока Крым остался без света и тепла. В 2015 году в отношении Ленура Ислямова, Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова были возбуждены уголовные дела.

С марта 2016 года участники военизированного формирования Ислямова вместе с погранслужбой и МВД Украины дежурят на границе с Крымом. В средствах массовой информации Херсонской области не раз появлялись сообщения о причастности боевиков Ислямова к различным грабежам, разбоям и иным уголовным преступлениям на территории региона.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Трое мужчин задержаны по делу о перестрелке во дворе ЖК "Ясный"
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"