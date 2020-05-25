Новости

В Астраханской области нашли возможную вторую столицу Золотой Орды 18:06
Марат Хуснуллин: Строительство жилья и дорог в Удмуртии - под контролем 18:04
Акварельный автопортрет Экзюпери выставили на аукцион в Париже 18:04
Путин назначил спецпредставителя по Сирии 18:03
Администратора канала "Омбудсмен полиции" обвиняют в создании порнографии 18:01
Volvo привезла в Россию новый бренд 18:00
Песков выписался из больницы 17:56
Фанаты нашли актрису на роль Бэтвумен на замену "уставшей" Руби Роуз 17:55
В Осетии легковушка сбила двух полицейских на КПП 17:54
Фестиваль Moscow Flower Show впервые станет виртуальным 17:49
У Филиппа Киркорова отсудили 2,3 миллиона рублей за ремонт замка 17:46
Будущее энергетики после пандемии обсудят на онлайн-конференции 17:44
Планирующим отпуск россиянам напомнили о риске коронавируса 17:40
В Екатеринбурге из-за урагана рухнул кран с рабочим 17:39
Украинские работники снова отправились в Польшу 17:36
Глава Севастополя поручил выплатить майские премии медикам до 3 июня 17:35
Приговор Полу Уилану вынесут 15 июня 17:34
Одобрение ипотеки под 6,5% получает 78% заемщиков 17:30
В Подмосковье задержали надругавшегося над военным мемориалом вандала 17:24
Ростуризм: Предпосылок для быстрого восстановления международного туризма нет 17:20
В Минэнерго выразили надежду на балансировку рынка нефти в июне-июле 17:20
COVID-19 подтвердился у первого зампреда правительства Ульяновской области 17:20
От москвичей ждут идей по развитию электронных услуг и сервисов в ЖКХ 17:12
В Екатеринбурге мужчина пострадал в результате урагана 17:07
В Казани 100 самозанятых получат по 100 000 рублей 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
25.05.2020 17:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Севастополя поручил выплатить майские премии медикам до 3 июня

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Майские премии медперсоналу за работу в условиях борьбы с коронавирусом должны выплатить до 3 июня, распорядился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Крымский республиканский центр медицины катастроф
Прокуратура Крыма потребовала выплатить надбавки врачам скорой помощи

Он поручил провести начисления в срок и не создавать "аврал".

- До 3 июня все выплаты должны быть сделаны, это касается президентской и правительственной надбавки, а также всех региональных, - отметил Развожаев.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сегодня отчитался о начислении всех стимулирующих выплат медикам за март и апрель. В частности, дополнительные средства из регионального бюджета выплачены прочему персоналу скорой помощи и лечебных учреждений.

22 мая, после встречи с коллективом скорой помощи, правительство Севастополя расширило список работников медучреждений, которым полагаются региональные надбавки. В список включены врачи, средний медперсонал и водители скорой помощи, которые не получают федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Для них предусмотрены выплаты в размере 22 тысяч, 11 тысяч и 5,5 тысячи рублей соответственно. В частности, эти доплаты получат бригады, которые работают на блокпостах и выполняют медицинский контроль всех, кто въезжает в Севастополь. Также выплата 5,5 тысячи рублей гарантирована прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

По словам вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина, общая сумма дополнительных выплат составила 2,66 миллиона рублей. Деньги уже доведены работникам. Надбавки получили не только врачи и фельдшеры скорой помощи, но также сотрудники кабинетов укладки медикаментов, водители, слесари, механики, операторы ЭВМ, уборщики, техники.

Аналогичные выплаты начислены прочему персоналу двух севастопольских больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Это лифтеры, сантехники, подсобные рабочие, диспетчеры, кастелянши. Как отметил Кулагин, эти люди работают в стационаре наряду с медперсоналом и также находятся в зоне риска.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
В Севастополе всех въезжающих начнут тестировать на COVID-19

Всего региональные стимулирующие надбавки за март и апрель 2020 года получили 1022 работника семи севастопольских медучреждений на общую сумму 21,8 миллиона рублей. Это пять больниц, скорая помощь и лаборатория, где выполняется тестирование на коронавирус.

Федеральные выплаты за апрель в Севастополе получили 1073 медработника на сумму 16,12 миллиона рублей. Надбавки за работу в "красной зоне" выплачены 688 медикам, а также водителям скорой помощи на общую сумму 36 миллионов рублей.

Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор: Масочный режим придется соблюдать до двух месяцев
Мишустин призвал россиян воздержаться от отдыха за границей
Минздрав: Выплаты за апрель получили более 153 тыс. медработников
Правительство запретило до осени ввоз в Россию топлива
Рогозин: Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ