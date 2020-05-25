Глава Севастополя поручил выплатить майские премии медикам до 3 июня

Майские премии медперсоналу за работу в условиях борьбы с коронавирусом должны выплатить до 3 июня, распорядился врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он поручил провести начисления в срок и не создавать "аврал".

- До 3 июня все выплаты должны быть сделаны, это касается президентской и правительственной надбавки, а также всех региональных, - отметил Развожаев.

Вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин сегодня отчитался о начислении всех стимулирующих выплат медикам за март и апрель. В частности, дополнительные средства из регионального бюджета выплачены прочему персоналу скорой помощи и лечебных учреждений.

22 мая, после встречи с коллективом скорой помощи, правительство Севастополя расширило список работников медучреждений, которым полагаются региональные надбавки. В список включены врачи, средний медперсонал и водители скорой помощи, которые не получают федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Для них предусмотрены выплаты в размере 22 тысяч, 11 тысяч и 5,5 тысячи рублей соответственно. В частности, эти доплаты получат бригады, которые работают на блокпостах и выполняют медицинский контроль всех, кто въезжает в Севастополь. Также выплата 5,5 тысячи рублей гарантирована прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

По словам вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина, общая сумма дополнительных выплат составила 2,66 миллиона рублей. Деньги уже доведены работникам. Надбавки получили не только врачи и фельдшеры скорой помощи, но также сотрудники кабинетов укладки медикаментов, водители, слесари, механики, операторы ЭВМ, уборщики, техники.

Аналогичные выплаты начислены прочему персоналу двух севастопольских больниц, которые принимают пациентов с COVID-19. Это лифтеры, сантехники, подсобные рабочие, диспетчеры, кастелянши. Как отметил Кулагин, эти люди работают в стационаре наряду с медперсоналом и также находятся в зоне риска.

Всего региональные стимулирующие надбавки за март и апрель 2020 года получили 1022 работника семи севастопольских медучреждений на общую сумму 21,8 миллиона рублей. Это пять больниц, скорая помощь и лаборатория, где выполняется тестирование на коронавирус.

Федеральные выплаты за апрель в Севастополе получили 1073 медработника на сумму 16,12 миллиона рублей. Надбавки за работу в "красной зоне" выплачены 688 медикам, а также водителям скорой помощи на общую сумму 36 миллионов рублей.