Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса

В полиции назвали причину опрокидывания пассажирской "Газели", следовавшей по маршруту поселок Володарский - Астрахань.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.

"Установлено, что во время движения у микроавтобуса оторвалось переднее правое колесо", - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что предрейсовый медосмотр водителя и технический контроль маршрутного такси были пройдены, но в путевом листе отсутствовало время фактического выхода на линию, а это является нарушением правил обеспечения безопасности перевозок.

В опрокинувшейся маршрутке находились 16 человек. 13 из них пострадали и были доставлены в больницу. Это водитель и пассажиры - восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 22 до 55 лет. Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, травмы живота и лица. У водителя диагностированы переломы ребер, а у одной из пассажирок - сочетанная травма.

Специалисты выясняют обстоятельства случившегося, проводится административное расследование.