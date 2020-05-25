На Кубани сбежал инспектор ГИБДД, которого обвинили во взятках

В столице Кубани сотрудники отдела по расследованию особо важных дел возбудили уголовное дело в отношении двух инспекторов городского ДПС ГИБДД и 39-летнего местного жителя. Они обвиняются в получении взяток организованной группой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в апреле 2019 года полицейские вместе с 39-летним знакомым создали группу с целью получения взяток от водителей за увод их от административной ответственности. Между членами банды были четко распределены роли: полицейские в свое дежурство останавливали автомобили за нарушение правил на дорогах, а знакомый сопровождал водителей к банкоматам или получал от них деньги на специальные расчетные счета.

- Инспекторы ДПС, зная, что за нарушение правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность, предлагали гражданам передавать им деньги за непривлечение нарушителей к административной ответственности, - сообщили в ведомстве. - В итоге обвиняемые в период с апреля 2019 по 20 марта 2020 года получили от водителей деньги в общей сумме свыше 90 тысяч рублей. Подозреваемый 38-летний инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по городу Краснодару от органов предварительного следствия скрылся, и поэтому объявлен в федеральный розыск.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступлений и возможные другие эпизоды вымогательства. Расследование уголовного дела продолжается.